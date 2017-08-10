Строительство и реконструкция 4,4 тыс. км автодорог запланированы в Казахстане в 2017 г.

Астана. 10 августа. КазТАГ – Нургуль Жигер . По программе «Нурлы жол» в 2017 году в Казахстане будут реализованы 22 автодорожных проекта общей протяженностью 4,4 тыс. км, сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр.

«В текущем году в рамках программы («Нурлы жол» – КазТАГ) предусмотрена реализация 22 автодорожных проектов общей протяженностью 4400 км», — сказал Р. Скляр на пресс-конференции в правительстве РК в четверг.

По его словам, среди запланированных проектов в рамках направления Центр – Юг начата реконструкция участка Курты – Бурылбайтал протяженностью 228 км. До конца третьего квартала текущего года планируется начать строительство и реконструкцию северо-восточного обхода города Караганды. Кроме того, будет продолжена реконструкция участка Темиртау – Караганда протяженностью 14 км, завершение предусмотрено в следующем году.

«С 2018 года начнется реконструкция участка Балхаш – Бурылбайтал – 297 км за счет Всемирного банка. И Курты – Капшагай протяженностью 67 км. А участок Караганда – Балхаш – его реализация запланирована на 2019 год», — добавил вице-министр.

Также он сообщил, что по проекту Центр – Запад уже полностью проведена реконструкция автодороги Астана – Костанай и участка Актобе – Карабутак – Денисовка. До 2020 года участок Денисовка – Костанай протяженностью 114 км будет реконструирован до второй технической категории. Помимо этого, в текущем году начнется реконструкция автодорог Актобе – Атырау – Астрахань и будет завершена реконструкция автодороги Бейнеу – Актау.

По информации министерства, продолжается также реализация проектов Капшагай – Талдыкорган, Астана – Петропавловск – Граница РФ и Уральск – Каменка. Среди новых автодорожных проектов: трассы Жетыбай – Жанаозен, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Мерке – Бурылбайтал, Калбатау – Капшагай, Ушарал – Достык, Бейнеу – Акжигит, Таскескен – Бакты, Осиновский перевал и Щучинск – Зеренда. Общая протяженность вышеназванных участков составляет порядка 2 тыс. км.

По словам Р.Скляра, полностью завершить по итогам 2017 года планируется строительство и реконструкцию 600 км автодорог первой и второй технической категории.