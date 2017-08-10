В МИР РК назвали предварительную причину крушения учебного самолета под Алматы

Астана. 10 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . Сваливание воздушного судна стало причиной падения самолета академии гражданской авиации в Алматинской области, сообщил директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов министерства по инвестициям и развитию РК Жанибек Тайжанов.

«По предварительным данным, при взлете произошло сваливание воздушного судна, в результате которого воздушное судно сгорело и полностью разрушено», — сказал Ж. Тайжанов журналистам в четверг.

По его словам, на момент происшествия на воздушном судне находились два человека, оба погибли.

«Сваливание – значит, судно осуществляло взлет и свалилось. На месте события работают представители уполномоченных органов. По итогам расследования информация о причинах происшествия будет доведена до СМИ», — уточнил спикер.

По поводу фамилий погибших пилота и курсанта Ж.Тайжанов пояснил, что такую информацию они не могут предоставить в соответствии с правилами расследования.

«У нас есть правила расследования, в соответствии с ними пока такую информацию мы доводить не можем. Данная информация будет полностью отражена в окончательном отчете», — сказал глава департамента.

Как сообщалось ранее, сегодня в 09.53 во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета самолет «Технам 2002» упал в 2 км от аэродрома Азем, который находится в Алматинской области. В результате погибли 2 человека – пилот-инструктор С.Курченко, 1977 г.р., предварительно гражданин Украины, и курсант Е.Абишев, 1996 г.р.

Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации.