Сетевые СМИ об антироссийских санкциях

«Премьер отчитался Президенту о работе Правительства за 7 месяцев» — Президент РК Нурсултан НАЗАРБАЕВ — «Я считаю, что Правительство напряженно работает. Я обращаюсь ко всем, до конца года мы должны организованно отработать, чтобы выйти в этом году с хорошими показателями. Существуют риски. Колебания цен на наши энергоносители, сырьевую продукцию. Влияние, возможно, западных санкций в отношении России. Это надо учитывать».

Анатолий ИВАНОВ-ВАЙСКОПФ — «Новые санкции США против РФ отразятся и на Казахстане» — Очевидно, что в условиях американских санкций в рамках Акта S.722 и вероятных ответных действий со стороны России Казахстан понесет колоссальные финансовые убытки. Ведь 76% всей добываемой на территории РК нефти экспортируется в Европу как через нефтеналивной терминал в районе Новороссийска, так и через нефтепровод «Дружба» и Балтийскую трубопроводную систему. К тому же Казахстан тесно сотрудничает с РФ и в области модернизации своих вооруженных сил, а также тесно связан с северным соседом в сфере металлургии и развития железнодорожных перевозок. Спрашивается, что делать нашей стране при грядущих, далеко не радостных, перспективах, учитывая, что страны Запада уже много лет занимают лидирующую позицию во внешнеторговом обороте Казахстана?

В настоящий момент выход видится только один: как непостоянный член Совета безопасности ООН Республика Казахстан имеет право инициировать экстренное совещание этой самой влиятельной в мире организации, во время которого рассмотреть все вероятные риски для мирового сообщества из-за возросшей эскалации напряженности между Россией и США. Впрочем, учитывая профессионализм сотрудников казахстанского внешнеполитического ведомства, мы не сомневаемся, что активный поиск всех возможных путей из нарастающего мирового кризиса официальная Астана ведет уже с того момента, как в Конгрессе США впервые заговорили о новом пакете санкций против Ирана, России и КНДР.

«Признание Нацбанка: Казахстан в санкционной ловушке России» — В своем комментарии о ситуации на валютном рынке Нацбанк признал, что причиной резкого падения тенге является сложная макроэкономическая ситуация в соседней России, против которой введен новый пакет американских санкций. Согласно заявлению регулятора, текущая динамика курса тенге объясняется в первую очередь ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США.

«Между Сциллой и Харибдой: антироссийские санкции США ударят по Казахстану» — Руководитель Алматинского офиса Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Аскар НУРША считает: влияние санкций на Казахстан будет косвенным и потенциальным, но из этого не следует, что оно будет слабым – «Борьба Америки с российской пропагандой и российским влиянием на постсоветском пространстве затрагивает Казахстан. США намерены препятствовать и российским энергетическим трубопроводным проектам, которые направляются в Европу. Подвергая ударам те компании в Европе, с которыми сотрудничает Россия, и отдельно подвергая санкциям российский финансовый сектор, США ставят под удар и потенциальных партнеров Казахстана в тех странах, которые, не сумев оказать сопротивление американской политике, будут вынуждены воздерживаться или отказываться от развития сотрудничества с Россией в данных сферах. А учитывая, что российский капитал присутствует и в Казахстане, речь идет о том, что ограничительные меры будут влиять на политику партнеров России и на территории РК».

Политолог, представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в Казахстане Марат ШИБУТОВ полагает, что антисанкционный закон приведет к дальнейшему росту присутствия российских компаний в Казахстане – «За время работы ЕАЭС с 2013 года по конец 2016 года количество российских компаний в Казахстане увеличилось на 1,5 тысячи. Сейчас у нас действует 7 571 российская компания. Притом что компаний с иностранным участием в РК всего 22 тысячи. Другой момент – с момента запуска ЕАЭС покупка наличного рубля в Казахстане значительно увеличилась, это 220 миллиардов рублей и больше. Из минусов для нашей страны – вследствие небольшого ухудшения рынка России покупательная способность соседей падает, но только легальная, а нелегальная остается прежней».

Казахстанский бизнесмен, открывший первый в Москве торговый дом по оптовой продаже казахстанской продукции, Абдулла РАПИЕВ уверен: Казахстану наконец пора извлечь выгоды из санкционной войны США и РФ – «Это хорошая возможность для Казахстана привлечь дополнительных инвесторов и открыть новые компании. Тем более у нас более упрощенная система налогообложения, чем у соседей, что привлекает российские компании на нашу территорию. Казахстан может выполнять посреднические, транзитные функции».

Директор информационно-аналитического центра по изучению постсоветского пространства при МГУ им. М. В. Ломоносова, к. и. н. Сергей РЕКЕДА в свою очередь заявляет: ничего принципиально нового вместе с новым пакетом санкций Казахстан не получает — Если говорить об ущербе для союзников России, то здесь скорее следует вести речь о том, что санкционная война в целом создает условия для эрозии интеграционного пространства.

«Между молотом и наковальней, или Есть ли жизнь после санкций?» — Жумабек САРАБЕКОВ, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого президента – «Хотя новый пакет санкций США нацелен на усиление ограничительных мер против экономики России, Казахстан, как и европейские страны, может ощутить на себе косвенные последствия нового витка санкционной войны между Москвой и Вашингтоном. Новые санкции усложняют контакты между российскими и американскими военными, что может негативно отразиться на процессе сирийского урегулирования.

Другим мгновенным последствием ужесточения санкционного режима против России может действительно стать дальнейшее ослабление тенге вслед за рублем.

Но важно отметить, что новые санкции США не распространяются на уже действующие энергетические проекты с российским участием. Это означает, что у тех казахстанских нефтегазовых предприятий, где есть доля участия российских компаний, попавших под санкции, не должно возникнуть каких-либо проблем. Однако, как показывает развитие ситуации за последнее время, конфликтный потенциал в отношениях России и Запада далеко не исчерпан. В таком случае существует вероятность того, что антироссийские санкции могут быть расширены.

Поэтому Казахстану, чья экономика тесно связана с экономикой России, важно тщательно анализировать все эти риски и грамотно управлять ими в рамках того же ЕАЭС».

«Тимур Сулейменов: Мы готовы ко всему, но не надо сгущать краски» — Правительство Казахстана не ждет значительного влияния на экономику страны в связи с новыми санкциями в отношении России. Такое мнение высказал министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ — «На мой взгляд, надо быть готовым, но сгущать краски мы не хотим. (…) Мы готовы ко всему, но тем не менее, мы не считаем это каким-то чрезвычайным событием, мы считаем, что эффект будет примерно такой же, как любое повышение или понижение цены на нефть, индекса на металлы, либо снижение экономики в любой из наших стран партнеров. То есть чего то экстраординарного, тем более быстрого, которое с немедленным эффектом не происходит.

Прямого влияния — допустим, поднимался вопрос по трубопроводам, вот трубопровод, который связывает нашу нефть с морями, в частности, с Новороссийском, он в санкциях не прописан. Сами же американские компании, такие как Шеврон, которые являются также инвесторами КТК, добились от своего парламента чтобы такие транзитные трубопроводы были исключены из под санкций. То есть в этой части у нас эффекта по доставке нашей нефти на внешние рынки не будет».

«Новые санкции против России повлияют на Казахстан» — Рахим ОШАКБАЕВ, директор «Центра прикладных исследований ТАЛАП» — «В первую очередь нужно фиксировать курс и прорабатывать меры по защите внутреннего рынка. Потому что самый большой негативный эффект от санкций против России – это ослабление рубля. И соответственно в условиях общей таможенной территории это может вызвать очередную девальвацию. У нас, кстати, гигантские девальвационные ожидания. Я очень давно призываю отказаться от политики инфляционного таргетирования, потому что её невозможно реализовать».

Расул РЫСМАМБЕТОВ, директор общественного фонда Financial Freedom — «Сложный вопрос. Понятно, что если ударит по России, то это автоматически ударит и по нам, потому что у нас практически общая экономика. В этих условиях можно попытаться диверсифицировать внешнюю торговлю. Чтобы Россия занимала не 30%, а хотя бы 15-20% во внешней торговле Казахстана. Это было бы идеально. Да, новый пакет санкций ударит и по нам, но пока неясно, как сильно».

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