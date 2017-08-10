Завод по производству труб для нефтяной промышленности построят в Алматы совместно с Китаем

Алматы. 10 августа. КазТАГ – Владимир Радионов . Завод по производству труб для нефтяной промышленности будет построен в Алматы совместно с Китаем на базе Индустриальной зоны (ИЗ), сообщил гендиректор ИЗ Адиль Бурлибаев.

«Завод по производству труб для нефтяной промышленности – это совместный проект с крупнейшей китайской нефтяной компанией CNPC. На заводе будет налажено производство бесшовных труб различного диаметра, которые могут быть использованы не только в нефтяной промышленности, но и в коммунальном хозяйстве для прокладки водопроводов», — сказал А. Бурлибаев в ходе инвестиционного форума «Alatau Invest» в четверг.

Также, по его словам, на базе ИЗ до 2019 года будут запущены 13 новых промышленных производств, среди которых фабрика по производству мороженого, мясоперерабатывающий комплекс, завод по выпуску бумажной тары для стройматериалов, картриджей для копировальной техники и другие. Всего на территории ИЗ в настоящее время реализуется в разной степени готовности 40 проектов с общим объемом запланированных инвестиций Т191 млрд и потенциальными рабочими местами 5 тыс. человек.

«Преимущества размещения производства на территории ИЗ очевидны. Она расположена в непосредственной близости от центра Алматы, аэропорта и таможенного пункта «Хоргос». Алматы является как крупным рынком сбыта продукции, так и логистическим центром, связывающим все регионы страны. Более того, на территории зоны создана вся инженерная инфраструктура, строятся железнодорожные пути и канализация, а арендная ставка за земельный участок составляет всего 42 тенге за квадратный метр. В итоге все это ведет к конечному удешевлению издержек», — подчеркнул А. Бурлибаев.

В связи с этим он призвал потенциальных инвесторов к сотрудничеству, отметив, что на территории индустриальной зоны имеются свободные площади в размере 75 га.

«В настоящий момент на территории ИЗ действует 1 предприятие – теплица ТОО «BRB APK», где выращивается 9 наименований огурцов и томатов, расчетный объем производства – более 7,2 тыс. тонн овощей в год», — добавил А. Бурлибаев.

В целом на территории Алатауского района в рамках программы «Карта индустриализации» реализуется 25 проектов с общим объемом инвестиций более Т107 млрд, объем инвестиций в основной капитал по району за 9 лет (Алатауский район был образован в 2008 г.) вырос с Т3 млрд до Т100 млрд, товарооборот – с Т889 млн до Т722 млрд.