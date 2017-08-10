7 регионов Казахстана не освоили выделенные из Нацфонда средства на строительство школ

Астана. 10 августа. КазТАГ – Оксана Скибан . В семи регионах Казахстана наблюдается неисполнение по выделенным из Национального фонда деньгам на строительство школ, сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова.

«В ходе реализации госпрограммы «Нурлы жол» по направлению «Развитие инфраструктуры сферы образования» в текущем году из Нацфонда на реализацию данного направления было выделено Т71,7 млрд, из которых Т26,5 млрд – это завершение строительства 53 школ, начатых в 2016 году. Т45,2 млрд – на начало строительство новых 56 школ. По состоянию на начало августа текущего года акиматам перечислено Т41,1 млрд, из которых освоено Т38,6 млрд или 94%. Не исполнено Т2,5 млрд. Неисполнение сложилось в семи регионах», — сказала Б. Асылова на пресс-конференции в правительстве в четверг.

Она уточнила, что это Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Южно-Казахстанская области.

Б. Асылова отметила, что причинами неисполнения, помимо экономии бюджетных средств, явилось непредставление поставщиками актов выполненных работ и обжалование конкурсных процедур.

«Хотелось бы отметить, что по состоянию на начало августа введено в эксплуатацию 7 объектов образования. В Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях – по одной школе и ЮКО – 4 школы, и детский сад на 320 мест в городе Жанаозен в Мангистауской области, финансирование которого велось с 2016 года за счет средств Нацфонда», — уточнила замглавы МОН.

Б. Асылова напомнила, что до конца года в Казахстане запланирован ввод в эксплуатацию 70 школ.

«Все сроки вводов были оговорены в начале года, были акиматами представлены гарантии по освоению бюджетных средств, министерством образования и науки ведется ежемесячный мониторинг, проводится селекторы. В принципе, по заявлениям акиматов регионов, все средства, которые предусмотрены за счет Нацфонда будут освоены в полном объеме», — заключила она.