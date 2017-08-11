Актауские макароны будут поставлять в Китай

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Актау. 11 августа. КазТАГ – Производимые в Актау макароны будут экспортировать в Китай, сообщает корреспондент агентства.

«Производимая цехом мощность позволяет выпускать тонну макарон в час. Завод оснащен девятью различными матрицами для придания макаронам определенной формы. В каждой смене работают от 12 до 15 человек. Когда работа пойдет полным ходом, мы создадим порядка 50 рабочих мест. Уже заключили договор с Китаем и отправили тонну на пробу», — рассказал директор ТОО «MAGA-BREAD» Айтжан Саугабаев.

Как отмечается, компания получила от китайской лаборатории международный сертификат качества на свою продукцию.

Новый макаронный цех открылся в начале текущего года при поддержке государства. Макаронный цех позволяет выпускать различные виды продукции: спирали, рожки, ракушки, вермишель, перья. Работа макаронного завода полностью автоматизирована. После установки оборудования итальянские специалисты провели обучение сотрудников предприятия.

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