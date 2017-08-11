Пик метеоритного дождя Персеиды казахстанцы смогут увидеть в ночь на 13 августа

Петропавловск. 11 августа. КазТАГ – Максимум метеорного потока Персеиды можно будет наблюдать в Казахстане в ночь на 13 августа, сообщил доцент астрономии Северо-Казахстанского государственного университета Андрей Солодовник.

«После 5-6 августа казахстанцы по ночам могут наблюдать метеорный поток Персеиды, максимум которого наступит в ночь с 12 на 13 августа. Это так называемые «падающие звезды». Он придется на время с 20 часов вечера до 8 часов утра. И вечером, и утром отчетливо увидеть метеоры не даст солнечный свет. Но и Луна может помешать. Так что лучшее время для феерии «звездопада» – с 22 до 23 часов», — рассказал А.Солодовник корреспонденту КазТАГ в пятницу.

Он добавил, что в следующий интервал времени будет мешать засветка от восходящей Луны. При этом астроном пояснил, что лучше всего смотреть на восток.

«Это самая темная часть неба в эти часы. Да и радиант потока (место вылета метеоров) будет виден примерно в том же направлении. Ожидаемая активность потока в этом году составит не менее 100 метеоров в час. То есть в каждую минуту будет появляться метеор. Замечательно и то, что метеоры Персеид нередко вспыхивают парами, а то и «пачками». Нередки очень яркие метеоры – болиды. Наблюдать метеоры лучше вдали от огней большого города – они могут испортить ожидаемые впечатления от встречи с таким простым и естественным чудом», — отметил А.Солодовник.

По его словам, это небесное явление характерно именно для августа.

«Астрономия объясняет это сочетанием направлений орбитального движения Земли и ее осевого вращения с типичным характером движения небольших космических частиц – метеороидов, которые и порождают метеоры, с огромной скоростью (от 12 до 73 км/c) сталкиваясь с атмосферой Земли. Среди всех метеоров самыми заметными в августе являются Персеиды», — пояснил ученый.

Он рассказал также, что метеорный рой Персеид обязан своим возникновением комете Свифта – Туттля, открытой в 1862 году. Она обращается вокруг Солнца с периодом около 130 лет. Последнее возвращение этой кометы к Солнцу было в 1992 году.

«Кстати, метеорный поток Персеид официально был открыт раньше кометы, его породившей, – в 1835 году. А знали об августовских звездопадах уже за многие сотни лет до этого. Просто природа их была неизвестна. Многолетние наблюдения показывают, что активность Персеид колеблется от года к году и в течение одной ночи. Активность потока Персеид включается каждый год с регулярностью, определяемой движением Земли по околосолнечной орбите», — отметил А.Солодовник.