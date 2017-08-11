Созданный в Акмолинской области инфоцентр будет заниматься продвижением туристского кластера региона за рубежом

Алматы. 11 августа. КазТАГ – В Акмолинской области создан Туристский информационный цент (ТИЦ), который будет заниматься формированием имиджа туристского кластера региона не только на территории Казахстана, но и за ее пределами, сообщает региональная служба коммуникаций.

«Собственными силами ТИЦ идет ускоренная разработка и ввод в действие первого передвижного информационного киоска с сенсорным экраном – «программно-аппаратный комплекс» для информирования потенциальных туристов, не имеющих доступа к информации. Проведена оценка полноты, качества и эффективности использования IT-технологий субъектами турсферы для организации тренингов с участием мировых операторов онлайн бронирования», — приводятся слова руководителя ТИЦ Жанат Нугумановой в сообщении.

По ее мнению, подобные мероприятия непременно дадут положительный эффект при использовании и расширении доступа субъектов турбизнеса к имеющимся интернет-ресурсам и каналам продаж.

«Команда ТИЦ приступила к созданию мультимедийного материала в 3D панорамной съемке туристских маршрутов, памятников истории и культуры, достопримечательностей региона», — отметила Ж. Нугуманова.

Также ведется разработка мобильного приложения с синхронизацией интерфейса сайта для гаджетов. Одновременно организована работа по определению географических координат объектов инфраструктуры туризма области с указанием их на Google карте для размещения данной информации на портале и в мобильном приложении.

Как сообщается, в настоящее время сформирована расширенная база данных объектов туризма и рекреационного потенциала области, которую в дальнейшем внедрят в поисковой модуль сайта и виджета информационного киоска.