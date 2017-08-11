Драка с поножовщиной произошла между экс-полицейским и сотрудниками ДВД Жамбылской области

Астана. 11 августа. КазТАГ – Драка с поножовщиной произошла между бывшим полицейским и нынешними начальниками управлений ДВД Жамбылской области, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

«10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции М.Жетписпаевым, начальниками управлений ДВД Жамбылской области М.Умбеталиевым и Е.Бектургановым на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку», — сказал А. Садубаев в пятницу.

В результате драки М.Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения М.Жетписбаеву и колото-резаные раны Е.Бектурганову.

«По данному факту начато досудебное расследование по статье 24 часть 3 — 99 часть 2 (покушение на убийство) УК РК. Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры Жамбылской области и ДСБ МВД РК», — отметил А. Садубаев.