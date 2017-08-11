Павлодар. 11 августа. КазТАГ – В Павлодаре осудили 10 членов ОПГ, организовавшей сеть незаконного игорного бизнеса, сообщает корреспондент агентства.

Приговор вынесли сегодня. Двое организаторов незаконного бизнеса приговорены к 12 годам лишения свободы, еще двое активных участников ОПГ – к 9 и 6 годам. Другие 6 членов ОПГ приговорены к ограничению свободы на 5 и 6 лет.

Подсудимым были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.221 УК РК (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере), п.«б» ч.3 ст.193 (легализация денег, полученных преступных путем), п.2, 3 ч.3 ст. 218 (нарушение закона РК о бухгалтерском учете).

По версии следствия, с 2011 по 2017 годы ОПГ на территории Павлодара организовало развитую сеть замаскированных игровых залов и интернет-казино. Незаконный бизнес принес группировке более Т2,5 млрд. На полученные средства приобретались недвижимость, автомобили, украшения.

Имущество приговором суда первой инстанции конфисковали.