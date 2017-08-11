Народный банк выкупает акции и ГДР Казкоммерцбанка

Алматы. 11 августа. КазТАГ — Народный банк Казахстана инициировал тендерное предложение о покупке акций и глобальных депозитарных расписок (ГДР) Казкоммерцбанка, указано в сообщении банка-покупателя.

«10 июля АО «Народный сберегательный банк Казахстана» инициировало обязательное тендерное предложение о покупке всех и любых простых и привилегированных акций АО «Казкоммерцбанк», а также распространило данное тендерное предложение на глобальные депозитарные расписки, представляющие такие простые акции (простые ГДР), и глобальные депозитарные расписки, представляющие такие привилегированные акции («привилегированные ГДР», вместе с простыми ГДР именуемые «ГДР»), на условиях и с учетом условий, изложенных в меморандуме тендерного предложения от 10 июля 2017 года», — говорится в сообщении на сайте Народного банка.

Банк проинформировал держателей ГДР, что принял к покупке «надлежащим образом поданные ГДР по соответствующей покупной цене». Как следует из опубликованной таблицы, объем выкупаемых ГДР составит $8,95 млн (простые ГДР — 3 081 522 штуки по $0,86, всего на $2 650 108,92; привилегированные ГДР — 14 655 549 штук по $0,43, всего $6 301 886,07).

Народный банк намерен перечислить итоговую покупную стоимость в долларах «не позднее 14 августа 2017 года» в клиринговую систему через тендерного агента.

Обменный курс, используемый для расчетов (при обменном курсе тенге к доллару США, установленном Нацбанком Казахстана, действующем на момент закрытия бизнеса 9 августа 2017 года) составляет Т332,19 за $1.

Как сообщалось, 5 июля Народный банк Казахстана завершил сделку по приобретению 96,81% простых акций АО «Казкоммерцбанк» (ККБ).

Завершение сделок произведено после исполнения сторонами ряда необходимых предварительных условий, в том числе: завершение комплексных проверок со стороны Народного банка и Нацбанка РК; приобретение акционером Кенесом Ракишевым пакетов акций ККБ, принадлежащих Нуржану Субханбердину и АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания»; полное погашение ссудной задолженности БТА перед ККБ; получение необходимых одобрений от регуляторных органов в Казахстане и иных применимых юрисдикциях; погашение Казкоммерцбанком своей задолженности перед ФНБ «Самрук-Қазына» на сумму Т41 млрд за акции БТА по сделке 2014 года.