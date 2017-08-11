Казахстанца с незадекларированными $30 тыс. и Т1,3 млн задержали на «Хоргосе»

Астана. 11 августа. КазТАГ – Пресечен провоз незадекларированной крупной денежной суммы на казахстанско-китайской границе, сообщила пресс-служба погранслужбы КНБ РК.

«Наряд пункта пропуска «Хоргос» задержал 30-летнего казахстанца, который следовал из Казахстана в международный центр приграничного сотрудничества в пешем порядке с незадекларированной крупной денежной суммой», — говорится в сообщении в пятницу.

Так, при личном досмотре у казахстанца в барсетке было обнаружено $30 тыс. и Т1 млн 390 тыс.