Казахстанца с незадекларированными $30 тыс. и Т1,3 млн задержали на «Хоргосе»

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Астана. 11 августа. КазТАГ – Пресечен провоз незадекларированной крупной денежной суммы на казахстанско-китайской границе, сообщила пресс-служба погранслужбы КНБ РК.
«Наряд пункта пропуска «Хоргос» задержал 30-летнего казахстанца, который следовал из Казахстана в международный центр приграничного сотрудничества в пешем порядке с незадекларированной крупной денежной суммой», — говорится в сообщении в пятницу.
Так, при личном досмотре у казахстанца в барсетке было обнаружено $30 тыс. и Т1 млн 390 тыс.
По факту задержания проинформированы представители взаимодействующих органов.
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