Украинские иммигранты подпитывают экономику Польши

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Теперь польские фирмы опасаются, что при безвизовом режиме у украинцев может появиться соблазн перебираться в другие страны Европейского Союза

Украинские иммигранты

Журнал Economist опубликовал статью под названием «Ukrainian immigrants are powering Poland's economy» — «Украинские иммигранты подпитывают экономику Польши».

В предисловии к ней говорится так: «Теперь польские фирмы опасаются, что при безвизовом режиме у украинцев может появиться соблазн перебираться в другие страны Европейского Союза».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Самый натуральный польский рынок труда начинает действовать вскоре после наступления рассвета. Порядка 30 женщин и аналогичное количество мужчин, держась отдельными группами, пребывают в ожидании на обочине дороги в получасе езды к югу от Варшавы. Нетерпеливые вытягивают шеи, надеясь высмотреть машины, а более покорные расхаживают и курят. Когда подъезжает автомобиль марки Volvo, они бросаются к ней, ожидая предложений касательно работы. Самому младшему из них — 20 лет, самому старшему с редкими зубами — 53 года. Все они украинцы.

Количество украинцев в Польше резко увеличилось после начала боевых действий на востоке Украины в 2014 году. Считается, что около 1 миллиона человек единовременно работает в Польше. Большинство из них бежало не от самой войны, а от ее экономических последствий – спада, который длился два года, безработицы и обесценения доходов вследствие падения курса национальной валюты.

Они здесь, собирая помидоры, замешивая цементный раствор или действуя в качестве таксистов Uber, занимающейся частным извозом фирмы, в состоянии зарабатывать в пять раз больше, чем дома.

Компании могут оформить их однократно на работу на срок 6 месяцев, но некоторые, такие, как эти люди на обочине дороги, работают нелегально. 28-летний Иван попивает энергетический напиток, ожидая выбора себе следующего хозяина. «Не спать! — объясняет он. – Работать, работать, работать».

Работодатели оживлены. Низкий уровень рождаемости и выезд 2 миллионов поляков в другие страны Европейского Союза привели к сокращению предложения рабочей силы.

Уровень безработицы в Польше упал до минимума за все время с 1991 года, а экономика переживает подъем. Союз предпринимателей и работодателей (Związek Przedsiębiorców i Pracodawców — ZPP) заявляет о том, что для поддержания роста в течение следующих трех десятилетий потребуется еще 5 миллионов рабочих.

Как отмечает Катажина Сидло из Центра социально-экономических исследований в Варшаве, одних только украинцев будет недостаточно для целей восполнения этой нужды в дополнительной рабочей силе, но они помогают с решением такой проблемы. Один бизнесмен говорит, что нанимает украинских сантехников по той причине, что они обходятся вдвое дешевле, чем их польские коллеги, и «заслуживают уважения».

В 2013 году в городе Калиш, расположенном в центральной части Польши, было всего 527 временно нанятых иностранных рабочих. Сейчас их насчитывается почти 10,7 тысяч человек. Большинство из них — украинцы.

В марте туда для обслуживания нужд верующих мигрантов на их родном языке прибыл украинский священник, один из 15 направленных в Польшу. Каролина Павличак, заместитель мэра, приветствует новоприбывших. «Поляки могут выбирать себе работу», — говорит она. Украинцы «спасают наш рынок труда».

У избирателей сложилось двоякое мнение по этому вопросу. В ходе опроса, проведенного в 2016 году польским Центром по изучению общественного мнения (Centrum Badania Opinii Społecznej — CBOS), 63 процента охваченных им граждан высказали мнение, что украинцы приносят пользу экономике. Но аналогичная доля опрошенных людей заявила, что правительство должно ограничить поток мигрантов с востока. Министры неоднократно ссылались на приток украинцев, используя этот фактор в качестве предлога для отклонения требований ЕС по приему беженцев с Ближнего Востока».

В условиях, когда Польша остается самой динамично развивающейся страной Европейского Союза, естественным представляется рост потребности в рабочей силе. По данным Главного статистического управления страны (Główny Urząd Statystyczny — GUS) польскому рынку недостает 120 тысяч работников.

На фоне такой реальности отношение к украинским трудовым мигрантам в Польше меняется на глазах, а они сами начинают чувствовать себя все более и более уверенно.

Экономика Польши растет как на дрожжах, благодаря труду неприхотливых приезжих людей с востока, и с этим уже нельзя не считаться. Аналогичная ситуация складывается в соседней Чехии.

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© ZONAkz, 2017г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

 

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