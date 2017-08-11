Кувейт предложил провести саммит глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара

Алматы. 11 августа. КазТАГ – Кувейт предлагает провести встречу на высшем уровне глав государств, вовлеченных в кризис вокруг Катара, включая и катарского эмира. Об этом, как сообщает ТАСС, в четверг сообщила в своей электронной версии газета Al-Masry-Al-Youm со ссылкой на дипломатические источники в странах Персидского залива.

«По их информации, с такой идеей выступил эмир Кувейта, направив своих представителей в несколько арабских государств – Египет, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Оман. Это предложение, отмечают источники, содержалось в письме, переданном лидерам этих стран министром иностранных дел Кувейта шейхом Сабахом аль-Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом в ходе своего арабского турне», — говорится в сообщении ТАСС.

О значимости недавней поездки по региону и самого послания кувейтского эмира говорит тот факт, что в делегацию вместе с главой МИД Кувейта впервые вошел и госминистр по делам кабинета и министр информации эмирата, отмечается в информации. Указывается также, что гарантии саммиту глав указанных государств готов обеспечить лично эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.

Инициативу кувейтского лидера источники связывают и с предстоящим визитом эмира Кувейта в США, который намечен на начало сентября.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее «квартет» сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. С самого начала этого кризиса в Персидском заливе Кувейт стремится играть роль посредника между сторонами.