Дожди пройдут почти на всех казахстанских курортах и на Иссык-Куле в пятницу

Алматы. 11 августа. КазТАГ – Динара Жаркеева . Дожди пройдут почти на всех казахстанских курортах и кыргызском Иссык-Куле в пятницу.

Так, согласно данным синоптиков, на побережье Алаколя в пятницу переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +30+32, вода в озере утром прогрелась до +28.

На Балхаше переменная облачность, небольшой дождь с грозой, температура воздуха +30, температура воды +28.

В Зеренде пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха +12.

В Каркаралы пасмурно, ожидается сильный дождь, температура воздуха +15.

В Баянауле пасмурно, синоптики прогнозируют сильный дождь с температурой воздуха +17. В Боровом пасмурно, небольшой дождь, днем +10, вода прогрелась утром до +16.

По данным Кыргызгидромет, на побережье Иссык-Куля днем на большей части территории грозовые дожди, местами сильные осадки, ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 18-23 м/с. Вода в озере утром четверга прогрелась почти до +23.