Мировые цены на нефть понизились

Алматы. 11 августа. КазТАГ – Цены на нефть по итогам торгов в четверг на ведущих нефтяных биржах понизились. Такие данные опубликованы на сайтах сырьевых бирж Лондона и Нью-Йорка.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составила в Лондоне на Inter Continental Exchange (ICE) — ICE Brent Crude Futures $51,9 (-0,8)/барр.

Средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $48,59 (-0,97)/барр.