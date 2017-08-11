Атырау. 11 августа. КазТАГ – Местным исполнительным органам Атырауской области не хватает госслужащих, сообщает корреспондент агентства.

«По последним нашим данным, свободные вакантные должности в местных исполнительных органах составляют 149. Из них 129 – на постоянной основе и на временной основе – 20», — сказал и.о. руководителя департамента агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции по Атырауской области Руслан Тунгышбаев в пятницу.

«Мы по своей линии проводим анонимное анкетирование, выясняем, почему не идет на госслужбу, в чем причина отказа некоторых госслужащих, которые имеют возможность для продвижения на руководящую должность. Выясняется, что многие сомневаются в том, что можно своими силами пройти тестирование, что есть другие барьеры», — пояснил Р.Тунгышбаев, подчеркнув, что «сегодня все прозрачно и есть множество возможностей».