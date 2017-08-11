Дожди, порывистый ветер и понижение температуры ожидаются в большинстве регионов Казахстана в выходные

Астана. 11 августа. КазТАГ – Дожди, порывистый ветер и понижение температуры ожидаются в большинстве регионов Казахстана 12-14 августа, сообщает РГП «Казгидромет».
«Влажный и прохладный воздух с районов Таймыра принесет понижение температуры на большей части республики, также местами вызовет дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер. Температурный фон в северных, центральных и восточных регионах ночью понизятся до 2-12 тепла, днем постепенное повышение от 15-25 до 20-30 тепла», — говорится в сообщении синоптиков в пятницу.
В Астане и Алматы 11-12 августа переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер от 2-7 до 9-14 м/с, при грозе порывы от 12 до 15-20 м/с, температура воздуха днем от +13 до +31°С. 13 августа в городах без осадков, ветер от 0-5 до 9-14 м/с, днем воздух прогреется до +28.
Вместе с тем объявлено штормовое предупреждение в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. 12 августа в регионах ожидается дождь, местами гроза, возможен град, шквал, усиление ветра в порывах от 15-20 до 23-28 м/с. В этот же день в Усть-Каменогорск ожидается усиление ветра 15-20 м/с.comments powered by HyperComments