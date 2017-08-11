Дожди, порывистый ветер и понижение температуры ожидаются в большинстве регионов Казахстана в выходные

Астана. 11 августа. КазТАГ – Дожди, порывистый ветер и понижение температуры ожидаются в большинстве регионов Казахстана 12-14 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«Влажный и прохладный воздух с районов Таймыра принесет понижение температуры на большей части республики, также местами вызовет дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер. Температурный фон в северных, центральных и восточных регионах ночью понизятся до 2-12 тепла, днем постепенное повышение от 15-25 до 20-30 тепла», — говорится в сообщении синоптиков в пятницу.

В Астане и Алматы 11-12 августа переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер от 2-7 до 9-14 м/с, при грозе порывы от 12 до 15-20 м/с, температура воздуха днем от +13 до +31°С. 13 августа в городах без осадков, ветер от 0-5 до 9-14 м/с, днем воздух прогреется до +28.