Участники соглашения ОПЕК выполняли его в июле на 75%, с начала года на 87%

Алматы. 11 августа. КазТАГ — Участники соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти выполняли его в июле на 75%, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

«Страны ОПЕК увеличили добычу нефти в июле на 230 тыс. баррелей — до 32,84 млн, что является рекордным ростом добычи с начала года. Рост произошел в основном за счет активного восстановления добычи в Ливии, которая, как и Нигерия, исключена из мер по сокращению добычи. Таким образом, уровень исполнения сделки в июле снизился на 2 п.п. к июню и составил 75%. С начала года показатель составил 87%», — приводит данные доклада агентство ТАСС.

«Десять стран вне ОПЕК, участвующих в сделке, в июле исполняли свои обязательства на 67%, с начала года — в среднем на 60%. В июне этот показатель составлял 66%. В абсолютных цифрах участники сделки вне ОПЕК снизили добычу в июле к октябрю прошлого года на 364 тыс. баррелей из 546 тыс. положенных. В том числе Россия выполняла соглашение на 92%, снизив добычу на 276 тыс. баррелей, с начала года — в среднем на 70%», — говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2017 году на 100 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июньским прогнозом — до 97,6 млн баррелей в сутки. Агентство ожидает, что мировой спрос на нефть в 2017 году вырастет на 1,5 млн баррелей в сутки относительно показателя 2016 года.

Как уже сообщалось, по информации самой ОПЕК, Казахстан в июне-июле добывал ежесуточно 1,75 млн барр. нефти, что выше предполагаемой квоты 1,68 млн барр./сутки.