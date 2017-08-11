Ученые назвали 2016 год самым теплым в истории наблюдений

Алматы. 11 августа. КазТАГ – Американские ученые представили новый доклад о глобальном потеплении климата, согласно которому концентрация парниковых газов установила новый рекорд, а 2016 год в целом стал самым теплым в истории наблюдений, сообщает РБК.

«Прошлый 2016 год оказался самым теплым годом за 137 лет наблюдений. Об этом говорится в докладе Национальной администрации по исследованию океанов и атмосферы (NOAA) США. До этого самым теплым считался 2015 год», — говорится в информации.

Авторы доклада установили, что большинство показателей изменения климата продолжают «следовать тенденции потепления», а показатели температур поверхности океана и земли, уровень моря и уровень концентрации парниковых газов в атмосфере побили рекорды 2015 года. Как поясняется, результаты прошлого года были вызваны совместным влиянием долгосрочного глобального потепления и явлением Эль-Ниньо, которое представляет собой колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

«Концентрация парниковых газов в атмосфере в 2016 году достигла рекордного уровня в истории – 402,9 млн доли (ppm), что на 3,5 больше, чем годом ранее. Это наибольший рост за год в течение 58 лет. Увеличение температуры поверхности суши и океана в 2016 году колебалось от 0,45 до 0,56 градуса Цельсия. Уровень моря поднялся на 82 мм, также установив рекорд с 1993 года, когда начались наблюдения за этим показателем», — отмечается в информации.

Над докладом работали ученые из национальных центров NOAA вместе более чем с 450 коллегами из почти 60 стран.

Напомним, что США приняли решение выйти из Парижского соглашения по климату. Президент Дональд Трамп считает соглашение неудобным для бизнеса и налогоплательщиков США. По его словам, к 2025 году при исполнении положений договора США могут потерять 2,7 млн рабочих мест.

Парижское соглашение было подписано в 2015 году 196 странами. Наиболее обеспеченные государства в рамках договора должны выделить $100 млрд развивающимся странам на решение проблем с климатом и не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.