Алматы. 11 августа. КазТАГ — Динара Жаркеева . Руководство автопарка намерено подать в суд на водителей, устроивших забастовку в Алматы, сообщил директор ТОО «Green Bus Company» Баурджан Кулишев.

«Поток черного нала уменьшается. Водители целенаправленно не выполняли план. Были и раньше забастовки, 29-й и 34-й маршруты жаловались на условия труда, говорили, что старые автобусы. Мы привезли новые, подняли зарплаты, но когда начали вводить терминалы для мобильной оплаты, все они занимались мошенничеством. 29 человек сегодня не вышли на рейс. Сегодня постараемся на них в суд подать, (…) признать забастовку незаконной. Я думаю, по решению суда мы всех уволим по статье», — сказал Б. Кулишев в пятницу.

При этом он отметил, что после введения в августе дифференцированного тарифа в городском транпорте 95% транзакций идут через карту «Онай», 5% — наличными, и даже в метро количество транзакций увеличилось на 39%, хотя там проезд что наличными, что безналичным способом, стоит одинаково.

Напомним, в Алматы в пятницу водители автобусов 29-го и 34-го маршрутов устроили забастовку, причиной которой якобы стал чрезмерный контроль.

Как сообщалось, с 1 августа 2017 года в общественном транспорте Алматы введен дифференцированный тариф: оплата посредством электронной карты «Онай» составляет Т80, наличными — Т150.