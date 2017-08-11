«Тенгизшевройл» увеличил в I полугодии добычу сырой нефти на 1,3%

Алматы. 11 августа. КазТАГ – ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) в январе-июне 2017 года добыло 14,59 млн тонн, или 116 млн барр., сырой нефти, что на 1,32% больше, чем за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении компании.

Согласно представленной информации, в I полугодии ТШО реализовал 710 тыс. тонн сжиженного газа (на 5,49% больше соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года), 3,73 млрд куб.м природного газа (+1,63%), а также 1,27 млн тонн серы (+13,39%).

При этом сумма прямых выплат нефтекомпании государству составила более $4,3 млрд (рост в 1,65 раза).

Напомним, в первом полугодии 2016 года ТШО добыл 14,4 млн тонн, или 114,8 млн барр., сырой нефти, реализовал 673 тыс. тонн сжиженного газа, 3,67 млрд куб. м сухого газа, а также 1,12 млн тонн серы. В этот же период нефтекомпания произвела прямые выплаты Казахстану на $2,6 млрд.

ТОО «Тенгизшевройл» образовано в 1993 году для добычи углеводородного сырья на одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире — Тенгизском. Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 млрд тонн (25,5 млрд барр.) и 200 млн тонн (1,6 млрд барр.) на Королевском месторождении. Извлекаемые запасы нефти Тенгизского и Королевского месторождений составляют от 890 млн до 1,37 млрд тонн (7,1-10,9 млрд барр.).

Участниками ТШО являются: ChevronTexaco Overseas (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. (25%), АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (20%) и СП LuKArco (5%).