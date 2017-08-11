Прокуратура ВКО взяла на особый контроль расследование убийства в с. Улкен Нарын

Усть-Каменогорск. 11 августа. КазТАГ — Прокуратура Восточно-Казахстанской области взяла на особый контроль расследование убийства в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«По предварительной информации, житель Улкен Нарына обнаружил в своем доме тела супруги и двоих детей (возрастом 10 лет и 8 месяцев). Тело женщины было найдено висящим на проводе. На телах несовершеннолетних были обнаружены резаные раны», — сообщили в ведомстве.

«Прокуратура ВКО взяла расследование дела на особый контроль. На месте работает следственно-оперативная группа. Назначен процессуальный прокурор, выясняются все обстоятельства этого инцидента», — добавили в прокуратуре.

По данному факту начато досудебное расследование по статье «Убийство двух и более лиц».

Как сообщалось, 10 августа в с. Улкен Нарын с признаками насильственной смерти были найдены тела 2-х детей и их 34-летней матери.

Как сообщил источник в РОВД, данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования, возбуждено уголовное дело.