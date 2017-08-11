Как Байбек отметил свои два года в кресле акима

Почему самый красивый город страны превращен в полигон для прокачки самых бредовых идей? Зачем Байбеку блогеры и сотрудники с вирусом непослушания? Facebook и есть независимый, но пока непризнанный, Общественный совет?

Алматы стонет от варварства и вандализма.

Варварство – это когда с корнем выкорчевываются стальные рельсы, проложенные десятки лет назад для трамваев – самого лучшего городского транспорта, придуманного человечеством: самый экологичный, самый доступный, самый безопасный, самый экономичный – в плане и затрат для трамвайного парка, и расходов горожан.

Вандализм – это когда алмазными дисками и сваркой без разбора срезаются все ограды и заборы, без оглядки на их историческую ценность и предназначение. Одно дело, когда на лом отправляются самоделковые заборчики, огораживающие «частные» палисадники в спальных районах и даже неблагоустроенные территории – кто-то просто таким образом пометил или присвоил территорию. И совсем другое – когда сносятся ограды, являющиеся неотъемлемой частью, например, архитектурно-паркового ансамбля.

Не меньше, если не больше чуть раньше волновались алматинцы по поводу упразднения трамваев. Двух-трех дорожных инцидентов с участием этого транспорта, произошедших стремительно, в очень короткий промежуток времени, хватило для того, чтобы поставить жирный безапелляционный крест на этом виде транспорта вообще. Столь же стремительно и очень странно, алматинцы еще помнят, горели торговые места и контейнеры, полные товара, на барахолке, освобождая путь к новой идее-фикс по строительству торговых домов.

В планах – возвести новые коттеджи современных нуворишей в заповедной зоне Алматы, которые, конечно же, украсят наши горы, мало пригодные для горнолыжного курорта мирового уровня Кок-Жайляу.

Варварство и вандализм стали приметой времени. Местная власть настроена решительно, у нее свои планы и виды на развитие города. Обоснования всегда находятся – будь то безвестные зарубежные консультанты, щедро оплаченные из бюджета и давшие нужные заключения, как в случае с Кок-Жайляу или гранды мирового уровня, такие, как архитектор, датчанин 81-летний Ян Гейл – все еще не собирающийся на заслуженный отдых, но уже оставляющий свой заметный след в алматинском городском пространстве через снесение всех барьеров для пешеходов и велосипедистов.

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Социальные сети вмещают многое – и недоумение, и неистовство, и негодование, и сарказм, и вообще всю палитру чувств, присущую человеку разумному и способному переживать и сопереживать. Особенно, когда речь идет о любимом городе, облик которого меняется стремительно, и не в лучшую сторону.

Кому-то, конечно, не до социальной активности, кто-то занят вопросами выживания, кто-то вообще апатичен, однажды решив для себя, что от него ничего не зависит. Есть люди, кто поддерживает любые изменения, даже снос ограды в Парке 28-ми героев-панфиловцев, дескать, становится легче дышать. Они и сами плохо верят в то, что Алматы когда-нибудь станет городом для пешего туризма – туристы в нашем городе редкие гости, но власть в ее начинании поддерживают. Но все же больше тех, кто недоумевает, почему затеяна такая грандиозная перестройка, такой тотальный передел, почему власть не ставит общественность в известность о своих намерениях и планах и не советуется с народом.

Социальные сети, увы, это не инструмент влияния. Это инструмент для того, чтобы недовольные выпустили свой пар. Эти сети придуманы не алматинским акиматом, и не ему внимать, что там показывается, о чем пишется и кричится. Иногда, правда, он нанимает блогеров, которые после обеда с акимом брызжут слюной и под особо злостными постами пишут, что им Байбек нравится. Это, наверное, для того, чтобы наполнить социальные сети альтернативной точкой зрения…

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9 августа с.г. исполнилось ровно два года, как Байбек занял кресло акима. В честь этого один из самых популярных сайтов выпустил статью с громким названием «Что думают алматинцы об акиме Алматы».

Публикация, наверное, набрала рекордное количество просмотров: всем хотелось бы увидеть срез народного мнения.

На самом деле это оказалась не статья, а куцая заметка. И эта куцесть, наверное, была обусловлена тем, что много хорошего не скажешь.

Анонимные, явно придуманные персонажи в трех абзацах живописали, какой молодой, инициативный и крутой у нас аким.

В комментариях под репостом этой заметки в Facebook его пользователи сказали больше и более эмоционально – все, что думают по этому поводу…

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Общественный совет Алматы активен. Недавно провели мониторинг работы общественного транспорта в районе улиц Толе-би восточнее ул. Саина. Слушали отчет Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы о достижении целевых индикаторов по программе развития города «Алматы 2020» за 2016 год. Сегодня будут рассматривать вопрос, как выполняется программа «Нурлы Жол» в Алматы, то есть как идет строительство и реконструкция объектов ЖКХ, сетей водо- и теплоснабжения. Еще проведут круглый стол, посвященный адаптации оралманов. Через неделю состоится заседание, где главным вопросом будет оценка качества работы местной полицейской службы.

Все важно, но все не то. Самые актуальные для города проблемы не включаются в повестку дня. Народ предлагает Общественному совету постараться узнать о планах руководства города по изменению его облика.

До сих пор это было невозможно. Не для того Общественный совет создавался акиматом…

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И немного, совсем немного оптимизма.

Из поста Асхата Асылбекова, члена Общественного совета Алматы в социальной сети Facebook; «Ясно, что функция общественного контроля ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ не нравится исполнительной власти. НО!!! Мы слышали от нашего председателя, что аким Бауржан Байбек поддерживает нашу активность, пеняя своим сотрудникам, что им нужно перестраиваться и научиться работать в режиме открытости и демократии. Это вызывает уважение у всех членов ОС Алматы! Поддержка акимом города деятельности Общественного Совета помогает нам не сдаваться и черпать новые силы в своих сердцах.

Мы нужны горожанам, чтобы решать их проблемы. Пусть многое решается медленно или даже вообще не решается, но что-то мы смогли уже сделать. Только постоянная неустанная работа всех здоровых сил города позволит Алматы расцвести».

Пост написан после того, как Асхату Асылбекову предложили покинуть Общественный совет. Он с этим не согласился…

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