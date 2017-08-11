Алматы. 11 августа. КазТА Г – Спасатели эвакуировали попавшего под камнепад в алматинских горах альпиниста, сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

«7 августа группа альпинистов туристического клуба «Альпийская роза» отправилась на перевал Иглы Туюксу. О своем восхождении молодые люди никуда не сообщили, понадеявшись на удачу. Однако во время подъема участники туристического похода попали под камнепад, один из них получил травму», — сказала С. Баймухамбетова в пятницу.

9 августа родственница одного из альпинистов обратилась за помощью к спасателям, что на перевале Иглы Туюксу высотой 4200 м над уровнем моря в результате камнепада турист Ртищев Евгений получил травму и не может самостоятельно спуститься, необходима помощь в эвакуации пострадавшего. Рано утром 10 августа спасатели РОСО в составе 6 человек и Центра медицины катастроф в составе 2 человек на вертолете АО «Казавиаспас» выдвинулись на поиски группы. Однако крутой склон и ледниковая трещина не позволили экипажу выполнить посадку вертолета непосредственно возле лагеря альпинистов. В связи с этим медиков и спасателей высадили в 500 м от группы.

«При помощи альпинистского снаряжения спасатели добрались до пострадавшего, получившего открытый перелом бедра левой ноги, оказав первую медицинскую помощь, на транспортировочных носилках в течение полутора часов доставили к наиболее удобному месту для погрузки в воздушное судно, которое в это время находилось в режиме висения», — отметили в ДЧС.

В результате спасательной операции пострадавший был доставлен в Городскую клиническую больницу № 7, где ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. В настоящее момент состояние больного удовлетворительное, средней тяжести.

Вместе с Е.Ртищевым была эвакуирована и его группа в составе 5 человек.