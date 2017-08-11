В Алматы план по ликвидации последствий землетрясений предназначен «для служебного пользования»

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Алматы. 11 августа. КазТАГ – Владимир Радионов. План по ликвидации последствий землетрясений в Алматы предназначен «для служебного пользования», сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«В городе Алматы разработан план действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включающий раздел «Ликвидация последствий разрушительного землетрясения». Данный план предназначен «Для служебного пользования», — сообщил Ю. Ильин, отвечая на вопрос, где можно ознакомится с данным планом, в ходе интернет-конференции в пятницу.

Вместе с этим он отметил, что информация для жителей города о местах нахождения сборных пунктов пострадавшего населения (СППН) размещена на сайте департамента по ЧС г.Алматы по следующей ссылке: http://dchs-almaty.kz/index.php?id=113.

Также Ю. Ильин уточнил, что в Алматы предусмотрено 217 СППН, для проведения эффективных аварийно-спасательных работ город разделен на сектора и участки, предусмотрен поэшелонный ввод сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий землетрясения, из областей страны.

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