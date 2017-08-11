В Астане задержали еще одного участника перестрелки в Петропавловске

Петропавловск. 11 августа. КазТАГ – В Астане задержан еще один участник перестрелки в Петропавловске, сообщили в пресс-службе ДВД Северо-Казахтанской области.

«10 августа сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД СКО в Астане задержан и водворен в следственный изолятор подозреваемый в совершении хулиганства с применением оружия Темирлан Бектас», — рассказали в пресс-службе в пятницу.

Как сообщается, следственно-оперативной группой проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, назначен ряд необходимых экспертиз.

«В ходе расследования будут выявлены причины конфликта, роль и степень причастности каждого из его участников. Ход расследования уголовного дела, законность и обоснованность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле руководства ДВД, прокуратуры города и области», — проинформировали в полиции.

Напомним, в течение суток 29 июля в Петропавловске произошло 2 конфликта с применением огнестрельного оружия, где потерпевшим оказался один и тот же человек. Так, в ночь на 29 июля на территории городского парка культуры и отдыха между жителями областного центра произошла конфликтная ситуация, в результате которой одному из участников были нанесены телесные повреждения, а также в отношении него было применено огнестрельное и травматическое оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.293 ч.3 УК РК (хулиганство с применением огнестрельного оружия), которое находится в производстве следственного управления ДВД СКО.

Кроме того, 29 июля в 20.00 в районе детской областной больницы произошла перестрелка. При этом оружие применялось с обеих сторон. В результате одному из потерпевших нанесены множественные дробовые ранения в области левого бедра и руки. Позже ему ампутировали ногу.

Трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, были водворены в ИВС Петропавловска, в отношении них избрана мера пресечения «арест». По факту последней перестрелки возбуждено три уголовных дела: по факту хулиганства с применением огнестрельного оружия, по факту покушения на убийство с отягчающими обстоятельствами (участие группы лиц из хулиганских побуждений) и по факту хранения и перевозки огнестрельного оружия. Все три дела объединены в одно производство.