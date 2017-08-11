Уволены устроившие драку начальники управлений ДВД Жамбылской области

Астана. 11 августа. КазТАГ — Устроившие драку начальники управлений ДВД Жамбылской области М.Умбеталиев и Е.Бектурганов уволены, сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

По факту происшествия с участием начальников управлений ДВД Жамбылской области и бывшего сотрудника полиции проведено служебное расследование.

«Решением дисциплинарной комиссии под руководством первого заместителя министра внутренних дел Демеуова М.Г., выехавшим на место, начальники управлений ДВД региона Умбеталиев и Бектурганов уволены из ОВД по отрицательным мотивам», — сообщил А.Садубаев.

По его сведениям, заместители начальника ДВД по кадровой работе и службе освобождены от занимаемой должности, первому заместителю начальника ДВД объявлен строгий выговор.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось, между экс-полицейским и сотрудниками ДВД Жамбылской области произошла драка с поножовщиной.

«10 августа в ночное время после совместного распития спиртных напитков между бывшим сотрудником полиции М.Жетписпаевым, начальниками управлений ДВД Жамбылской области М.Умбеталиевым и Е.Бектургановым на почве неприязненных отношений произошел конфликт, перешедший в драку», — сказал А. Садубаев в пятницу.

В результате драки М.Умбеталиев нанес проникающие ножевые ранения М.Жетписбаеву и колото-резаные раны Е.Бектурганову.

«По данному факту начато досудебное расследование по ст. 24 ч. 3 — 99 ч. 2 (покушение на убийство) УК РК. Дело расследуется созданной межведомственной следственно-оперативной группой прокуратуры Жамбылской области и ДСБ МВД РК», — отметил А. Садубаев.

Также сообщалось, что принимаются меры к задержанию М.Умбеталиева, а Е.Бектурганов водворен в изолятор временного содержания.