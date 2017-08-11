Война Миров. Долларовое стойло России

Москва намерена перейти с доллара на рубль, но не знает как это сделать

Раскручивающаяся по спирали война санкций между США и Россией с неизбежностью поставила на повестку дня долларовый вопрос. «Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее», – заявил Сергей Рябков, замглавы МИД РФ в интервью изданию «Международная жизнь». А в Совете Федерации тем временем озаботились судьбой $109 млрд, которые Россия держит в ценных бумагах казначейства США. Дедолларизация российской экономики сильно осложняется тем, что главные экспортные товары Москвы на мировом рынке торгуются прежде всего за доллары, да и доверие к рублю сильно подорвано.

Риск заморозки российских активов, вложенных в американские ценные бумаги, возник с момента включения Крыма в состав России и последовавшей войны санкций. Тем не менее, Центробанк РФ все это время, по текущий год включительно, продолжал вкладываться в казначейские обязательства США миллиарды долларов и довел ситуацию до критической (для Кремля, разумеется). После получения Москвой законодательного статуса врага Вашингтона (в компании с Ираном и КНДР) более сотни миллиардов «баксов» повисли на волоске, и сможет ли руководство России получить их в свое распоряжение – вопрос открытый.

Одним из первых авторитетных российских экспертов, обративших внимание на то, что по доллару США делает заявление МИД, а не Минфин или Центробанк, стал Валентин Катасонов, доктор экономических наук. «Десятилетиями я наблюдаю за работой МИДа, с тех пор, как начал учиться в МГИМО, и не помню, чтобы дипломаты касались глобальных финансовых вопросов», – отметил г-н Катасонов. Специалист высказался в том смысле, что долларовые активы российских госкомпаний и частных лиц исчисляются сотнями миллиардов долларов и чтобы вывести их из-под удара надо действовать профессионально и максимально секретно. «Отказаться от нынешних платежных схем нельзя за неделю или за месяц. Может быть, какие-то заготовки у нашей власти есть, но я не думаю, чтобы в ЦБ очень активно работали в этом направлении. За все прошедшие годы я не видел, чтобы ЦБ делал что-то хорошее для страны. В основном он дестабилизировал экономику и проводил политику Федеральной резервной системы на территории нашей страны, как ее филиал», – подчеркнул Валентин Катасонов.

У Банка России сложный правовой статус. Согласно 75 статье Конституции РФ он действует независимо от других органов государственной власти, однако его функции (например, эмиссия денег) по своей природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения. Главное, что его деятельность независима от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В связи с этим совершенно логично, что члены Совета Федерации вроде Игоря Морозова ставят вопрос о национализации Центробанка, если тот не справится с выводом находящихся в США российских активов домой.

«О новых санкциях, которые на нашу страну вот-вот наложит конгресс США, было известно давно. Между тем всего за каких-то полгода вложения выросли на целых 34 млрд долларов!» – акцентирует Яков Миркин, доктор экономических наук. Он склонен рассматривать такую ситуацию как намеренный вывод денежных средств за океан. Экономист Михаил Делягин воспринимает последнее консолидированное голосование американских конгрессменов как преамбулу к заморозке российских $109 млрд (это почти четверть всех государственных золотовалютных активов РФ).

В прежних условиях Центробанк России не мог играть иначе, ведь страна интегрирована в мировую систему с гегемонией доллара. Теперь стоит вопрос будут ли перемены в денежно-финансовой политике радикальными. Костер надежд на замирение с администрацией Дональда Трампа погасили, но Кремль теперь задыхается в дыму. Например, непонятно что делать с олигархами, которые продают российские ресурсы за доллары и держат эти активы на Западе.

Сергей Глазьев, советник президента Путина, высказал идею законодательно наделить США статусом государства-агрессора и запретить Центробанку покупать казначейские облигации Вашингтона, тем самым прекратив кредитовать американскую экономику из российских источников. Если взглянуть на картину обобщенно, то в российских экспертных кругах присутствуют как либеральное крыло, так и государственническое. Государственники давно и последовательно предлагают отказаться от имеющегося финансового порядка в пользу самостоятельной модели с опорой на рубль (сегодня рубль выступает деривативом – вторичной бумагой – по отношению к доллару). Со стороны либеральных кругов подобные предложения воспринимаются как абсурд.

Г-н Глазьев рассказал, что лично знает множество случаев, когда попытки российских граждан закрыть счет в США и перевести деньги в Россию оказались не просто затруднительными, а невозможными. Вплоть до того, что свои накопления и капиталы они рискуют потерять.

Совершенно неудивительно, что российские финансовые власти по теме доллара никак не высказываются. Деятельность формирует личность, а потому действующие российские функционеры на монетарном фронте способны работать или в наблюдаемом формате, или в никаком другом. Если Москва намерена всерьез отказываться от доллара, то без смены персоналий в финансовом блоке государства ей просто не обойтись.

Одними кадрами в финансовом секторе проблему дедолларизации российской экономики не решить. России требуется смена экономической модели. Сейчас за рубеж более чем на 80% продаются углеводороды, металлы, лес, промышленные полуфабрикаты, тогда как импортируются в первую очередь машины и оборудование, электроника и вообще продукция высокого передела. Чтобы рубль принципиально укрепил свои позиции, Москве необходимо расстаться с ролью экспортера сырья и вернуться в ранг промышленно развитых держав с передовыми технологиями и широкой линейкой производимых товаров.

Медлительность Владимира Путина в принятии решения о переходе на новую экономическую модель экономист Михаил Хазин объясняет угрозой внутриэлитной войны. Президент пытался найти вариант эволюционной трансформации действующей хозяйственной системы. Однако она не подлежит сколько-нибудь эффективному реформированию в силу базовых особенностей. Революционные же изменения приведут к мятежу олигархов, что болезненно повлияет на устойчивость верховной власти. Бесконечно откладывать изменения тоже нельзя, ибо они могут пойти самотеком и неуправляемо. Санкции и долларовое давление создает всему этому дополнительный опасный фон. Правда, Запад Путину «черную метку» уже вручил, поэтому что-то кардинальное решать все равно придется. И по доллару тоже.

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