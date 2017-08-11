В Караганде директора финансовой пирамиды приговорили к 4,5 годам тюрьмы

Караганда. 11 августа. КазТАГ — В Караганде директора финансовой пирамиды Елену Колесникову приговорили к 4 годам 5 мес. тюрьмы, передает корреспондент агентства.

«Приговором от 11 августа Е. Колесникову признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 ч.3 п.2 УК РК, и назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытого незаконным путем, (…) и с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с сетевым маркетингом, привлечением граждан и их денежных средств, занимать должность руководящего работника финансовой организации и являться участником финансовой организации сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности», — огласил постановление судья Октябрьского районного суда Караганды Амантай Абдыкамалов.

Между тем, на основании ст. 4 п.2 пп.1 закона РК «Об амнистии в связи с 25-летием независимости Республики Казахстан», Е. Колесниковой наполовину сократили неотбытую часть срока основного наказания и ей окончательно назначено 4 года 5 мес. лишения свободы.

Из материалов суда следует, что Е.Колесникова в апреле-мае 2016 года распространяла ложные сведения среди населения о якобы существующей российской инвестиционной программе, которая специализируется на вложениях денег в различные направления бизнеса: ремонтно-строительные работы, продажу товаров народного потребления, услуги массажа, частного извоза, с целью получения еженедельных дивидендов в размере 14% от осуществленного вклада.

Согласно аудиторской проверке, между вкладчиками и ТОО «ФинансОпто групп» заключено 5471 договор на общую сумму Т3,032 млрд. По 1537 договорам Е. Колесникова исполнила свои обязательства в полном объеме. На сегодняшний день по 3934 договорам не исполнены обязательства на сумму Т1 989 178 429.