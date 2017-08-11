В Астане уроки по истории, географии и литературе будут проводить в музеях

Астана. 11 августа. КазТАГ – В Астане в этом году уроки по истории, географии и литературе будут проводить в музеях, сообщается на сайте столичного акимата.

«В рамках программы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» запланировано проведение уроков по предметам «История Казахстана», «География» и «Казахская литература» в музеях, организациях культуры и исторических местах», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте в четверг.

Уточняется, что новшество ждет школьников Астаны в нынешнем учебном году. По мнению специалистов управления образования столицы, учащиеся смогут лучше усвоить теорию, подкрепленную практикой.

«В 2017/18 учебном году идеи «Мәңгілік Ел» будут внедряться в школьное содержание через академические предметы, исследовательскую и внеурочную деятельность, дополнительное образование, элективные курсы (по выбору). Кроме этого, в новом учебном году будет открыто 46 кабинетов робототехники в школах Астаны», — отмечается в сообщении.

В настоящее время более 20 столичных школ уже успешно реализовывали курсы робототехники.