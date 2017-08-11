Суд обязал «АрселорМиталл Темиртау» выплатить почти Т37 млн задолженности подрядчику за добычу и отгрузку угля

Караганда. 11 августа. КазТАГ – В специализированном межрайонном экономическом суде Карагандинской области рассмотрели гражданское дело по иску ТОО ГДК «ПромТехнология» к АО «АрселорМиттал Темиртау» о взыскании суммы задолженности в Т36,7 млн, передает корреспондент агентства.

Согласно предоставленным истцом в суд документам, между сторонами были заключены два договора. По первому договору ГДК «ПромТехнология» выполняет работы по горно-вскрышным работам и добыче запасов угля по ласту Д6 на поле шахты им.Ленина открытым способом, а по второму – работы по погрузке угля в железнодорожные вагоны на шахте Саранская. «АрселорМиттал Темиртау» в свою очередь должно принять и оплатить данные работы.

«По всем указанным счетам сторонами были подписаны приложенные к ним акты выполненных работ, чем подтверждается исполнение ответчиком принятых обязательств. По условиям названных договоров оплата выставленных истцом счетов должны были производиться ответчиком в течение 15 и 10 календарных дней соответственно. За период с 10 марта по 29 мая 2017 года истцом направлялись в адрес ответчика письменные претензии с предложением оплаты суммы задолженности. По состоянию на 17 июля 2017 года сумма задолженности составляет 36 777 327 тенге», — говорится в материалах дела.

Между тем «АрселорМиттал Темиртау» не смог предоставить в суд никаких сведений, подтверждающих оплату данной суммы истцу, что свидетельствует о нарушении как условий заключенных договоров, так и ст.ст.272 и 277 Гражданского кодекса РК, согласно которым обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями законодательства в оговоренные сроки.

«Суд решил иск ТОО ГДК «ПромТехнология» к АО «АрселорМиттал Темиртау» о взыскании суммы задолженности 36 777 327 тенге – удовлетворить. Взыскать с АО «АрселорМиттал Темиртау» в пользу ТОО ГДК «ПромТехнология» сумму задолженности», — говорится в решении суда.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.