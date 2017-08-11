«Два года Байбека». «Рейтинг политдолгожителей Казахстана: депутаты нижней палаты парламента». «Казахстанцы считают, что работают много, а получают мало». «Полицейская реформа: а давайте как в Грузии!»

Сетевой Казахстан. 11 августа 2017г.

CAMONITOR . COM . «Программа по модернизации: ясный путеводитель в будущее страны» — Авторы и эксперты нашего издания часто задаются вопросами: а каким будет Казахстан лет так через 20 или 30? Как изменится наше общество в социальном, политическом и духовном плане? Смогут ли казахстанцы сохранить свои традиции, родной язык, культуру, менталитет и при этом идти в ногу с мировыми трендами?

«Оправдалось ли создание министерства по делам религий?» — Министерство по делам религий и гражданского общества РК в сентябре отметит свою первую годовщину. Возможно, еще рано проводить оценку его деятельности, тем более что большинство проектов стартовали недавно и пока трудно разглядеть их результаты. Однако проблемы в этих сферах, особенно религиозной, стоят настолько остро, что времени на раскачку просто нет: их нужно решать быстро и, главное, качественно. Государство и без того слишком затянуло с созданием профильного ведомства, да и в целом с идеологической работой в этих направлениях, считают эксперты. Хотя на данном этапе новому министерству не помешала бы как раз-таки самостоятельность и решительность в принятии важных решений.

REGNUM . RU . Лязат ШИБУТОВА — «Рейтинг политдолгожителей Казахстана: депутаты нижней палаты парламента» — В VI созыве Мажилиса 62 депутата – новички, 31 человек были депутатами V созыва, 11 человек — IV созыва и только трое — сохранили свои кресла с III созыва. По общему стажу депутатства безусловным лидером стал 72-летний Куаныш СУЛТАНОВ.

IA — CENTR . RU . «Эксперты: Тенге поддался эмоциям, а население – девальвационной истерии» — Среди респектабельных казахстанских финансовых экспертов всерьез обсуждать девальвационные ожидания сегодня считается едва ли не моветоном. На попытки получить объяснение скачку курса доллара к тенге, вам тотчас укажут на плавающий курс национальной валюты – дескать, пока тенге не заплывает за буйки, поводов для беспокойства нет – и на то, что привычка населения при малейшем колебании тенге бежать в обменники – это позорный атавизм долларизированной экономики. Вот и на прошлой неделе, когда утром 2 августа курс доллара на KASE подскочил сразу на 4,5 тенге до 334,5 – при этом в обменных пунктах его стоимость составила от 338,5 до 343 тенге – финансисты всея Казахстана дружно выступили с осуждением девальвационной истерии, паники и спекулятивных выступлений в СМИ.

VLAST . KZ . Мади МАМБЕТОВ – «Два года Байбека» — 9 августа исполнилось два года с того дня, как Бауыржан БАЙБЕК стал шестым акимом города Алматы. Сорокатрехлетний уроженец г. Алматы Бауыржан Байбек представляет собой загадочную фигуру. Первый алматинский аким, родившийся после 1960 года, он является самым юным градоначальником – средний возраст его предшественников на момент принятия поста был 53 года. Первый аким города, получивший гуманитарное образование (пианист и учитель музыки). Первый из шести, кто родился не на западе или востоке Казахстана, и не в поселке Алматинской области, а в самой Алма-Ате. Первый, получивший зарубежное образование.

365 INFO . KZ . «Слияние Народного банка и Казкома сократило Национальный фонд» — Активы Национального фонда в июле 2017 года сократились на 6,9%. По данным Нацбанка, на конец месяца общий объем составил 57,9 млрд долларов, что на 4,3 млрд долларов ниже июньских значений.

KURSIV . KZ . «Народный банк потратил более $8,9 млн на выкуп акций Qazkom» — 10 июля 2017 года АО "Народный сберегательный банк Казахстана" инициировало обязательное тендерное предложение о покупке всех и любых простых и привилегированных акций АО "Казкоммерцбанк".

KAPITAL . KZ . «Государственные медучреждения убыточны» — Частные предприятия в сфере здравоохранения более эффективны с точки зрения прибылей и убытков, чем государственные организации. В 2016 году чистая прибыль после налогообложения частных организаций в здравоохранении составила 9,4 млрд тенге против чистого убытка госпредприятий на 1,8 млрд тенге. Об этом пишет Finprom.kz.

«Почти 48% всего импорта из Китая завозится в Алматы» — Ввоз китайских товаров в этом году увеличился — доля импорта с КНР возросла с 22% до 27%. Сам импорт в стоимостном выражении вырос на 34% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,1 млрд долларов. Экспорт составил 2,8 млрд долларов (+33%). В целом за полгода товарооборот Казахстана с Китаем вырос на 33%. Сальдо товарооборота остается положительным — 0,7 млрд долларов.

FORBES . KZ . «Казахстанцы считают, что работают много, а получают мало» — По результатам исследования рынка труда, проведенного рекрутинговой компанией Antal, 76% казахстанцев в целом удовлетворены своей работой. Однако не всеми аспектами работы респонденты довольны в равной степени. Исследование проводилось с 4 апреля по 10 мая 2017 года посредством онлайн-опроса, в котором приняли участие 1016 сотрудников казахстанских и международных компаний.

«15 самых популярных Youtube-каналов Казнета» — Forbes.kz предлагает своим читателям узнать, кто «рулит» в казахстанском Youtube. При составлении рейтинга были использованы данные портала livedune.ru. Для достоверности и объективности рейтинга были исключены Youtube-каналы казахстанских телевизионных каналов.

EXCLUSIVE . KZ . «Полицейская реформа: а давайте как в Грузии!» — В Казахстане решили в очередной раз модернизировать систему уголовного преследования. По крайней мере, такую задачу поставил президент страны. Что опять заставило власть вспомнить о доверии к полиции?

MATRITCA . KZ . Сержан АМАНОВ, кандидат биологических наук – «Казахская наука в тупике» — За все время со времен развала СССР и суверенитета Казахстана к национальной науке было много претензий. Это и низкий уровень разработок и повсеместный плагиат и ориентированность разработок только на отчет без практического выхода. Но и ученых можно было понять – основным аргументом являлся низкий уровень финансирования. Да и как делать высокую науку на морально и физически устаревшей материальной базе за гроши.

CARAVAN . KZ . «Ближайший помощник Александра Машкевича осужден за хищения» — В казахстанском спорте новый скандал. Директор алматинской детско-юношеской спортивной школы № 19 Сергей БУЙКЕВИЧ оказался на скамье подсудимых.

«Алматинка забрала из бомжатника известного 70-летнего хирурга и поселила у себя» — Новость об известном казахстанском хирурге Жумабеке ДУЙСЕМБАЕВЕ, по воле судьбы оказавшемся в алматинском бомжатнике, не оставила равнодушной жительницу Алматы Халиду ИМАНДЖАНОВУ.

AZATTYQ . ORG . «Учеников много, учителей не хватает» — Количество идущих в первый класс детей растет в Казахстане с каждым годом. В школах страны между тем не хватает около пяти тысяч учителей. Эксперты говорят, что причиной дефицита педагогических кадров являются низкая зарплата и тяжелый труд учителей.

«Ни рыбы, ни мяса» — Количество вегетарианцев с каждым годом увеличивается, и социологи, проанализировав эту тенденцию, называют вегетарианство «самым быстроразвивающимся образом жизни». Коснулась ли эта тенденция Казахстана и как живется отказавшимся от мяса в одной из самых мясопоедающих стран?

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