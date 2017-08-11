В Карагандинской области построят завод по производству взрывчатых веществ

Караганда. 11 августа. КазТАГ — В Карагандинской области на территории СЭЗ «Сарыарка» планируется строительство завода по производству взрывчатых веществ стоимостью Т16 млрд, сообщила пресс-служба акима.

Интерес к региону проявили инвесторы из китайской провинции Юньян, отметили в акимате.

«Уже создана совместная компания. Проект по строительству завода по производству взрывчатых веществ заходит у нас на СЭЗ «Сарыарка». Это порядка 16 млрд тенге инвестиций. Будет создано более 200 рабочих мест», — сообщил руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Галымжан Жумасултанов.

Г. Жумасултанов добавил, что стадия переговоров по строительству завода уже завершена. Теперь начинаются процедурные работы по подготовке и оформлению документации.

«Мы ждем подтверждения из комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию РК — о том, что компания получила статус участника СЭЗ. После этого будет оформлен земельный участок и инвесторы будут разрабатывать проектную документацию», — добавил руководитель управления.