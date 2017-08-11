В Караганде прооперировали 4-летнюю девочку с многочисленными ножевыми ранениями

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Караганда. 11 августа. КазТАГ — В Караганде врачи прооперировали 4-летнюю девочку, попавшую в больницу с многочисленными ножевыми ранениями, передает корреспондент КазТАГ.

Девочку привезли в больницу в тяжелом состоянии. По словам врачей, у ребенка были ножевые ранения на животе, руке и ноге.

«Ребенку пришлось наложить около 25 швов. Сегодня девочку забрала мама, но она будет под наблюдением врачей. Конечно, ребенку нужна помощь психолога», — сказали медики из областной детской больницы.

Между тем, по словам руководителя пресс-службы ДВД Карагандинской области Бакытжана Кудиярова, сотрудниками полиции уже задержан отец девочки, которого подозревают в нанесении ей ножевых ранений.

«Подозреваемый находится в больнице тоже с ножевыми ранениями. Рядом с ним дежурит конвой», — сказал Б.Кудияров.

В настоящее время проводится расследование и выясняются причины произошедшего как с ребенком, так и с ее отцом.

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