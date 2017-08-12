Атырауское нефтепроводное управление уличили в выбросах в атмосферу

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Атырау. 12 августа. КазТАГ — Атырауское нефтепроводное управление уличили в выбросах в атмосферу, передает корреспондент КазТАГ.

Как стало известно, 9 августа на основании жалоб горожан природоохранная прокуратура Атырауской области поручила департаменту экологии взять пробы воздуха на содержание вредных загрязняющих веществ.

«Пробы воздуха, взятые департаментом экологии в разных частях города, а также данные РГП «Казгидромет» были тщательно проанализированы. В настоящее время установлено, что источником выбросов является Атырауское нефтепроводное управление. На этом предприятии будет проведена соответствующая проверка», — сообщил специализированный природоохранный прокурор Атырауской области Владимир Малахов.

Кроме того, потенциальными источниками выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в области названы АНПЗ и Атырауская ТЭЦ.

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