Пассажиры авиарейса Семей-Алматы вынуждены ждать высыхания взлетной полосы, размытой дождем

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Усть-Каменогорск. 12 августа. КазТАГ — В аэропорту Семея в субботу из-за размытой дождем взлетно-посадочной полосы отменены рейсы, сообщила диспетчер аэропорта Айжан Майжанова.

«Как известно, с мая в аэропорту Семея проводится реконструкция основной взлетно-посадочной полосы. Поэтому все взлеты и посадки осуществляются по грунтовой полосе, которая и размякла вследствие ливня», — сообщила А. Майжанова корреспонденту КазТАГ.

«Однако ни о каком форс-мажоре говорить не приходится, поскольку в субботу по расписанию выполняется всего один рейс — Семей-Алматы. Вот его-то и пришлось отменить», — пояснила она.

По словам сотрудницы аэропорта, информация об этом была воспринята пассажирами «достаточно спокойно, и они мирно разъехались по домам». Как только взлетная полоса подсохнет и сможет выполнять свои функции, пассажиры получат уведомления и продолжат путешествие.

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