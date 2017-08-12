Пассажиры авиарейса Семей-Алматы вынуждены ждать высыхания взлетной полосы, размытой дождем

Усть-Каменогорск. 12 августа. КазТАГ — В аэропорту Семея в субботу из-за размытой дождем взлетно-посадочной полосы отменены рейсы, сообщила диспетчер аэропорта Айжан Майжанова.

«Как известно, с мая в аэропорту Семея проводится реконструкция основной взлетно-посадочной полосы. Поэтому все взлеты и посадки осуществляются по грунтовой полосе, которая и размякла вследствие ливня», — сообщила А. Майжанова корреспонденту КазТАГ.

«Однако ни о каком форс-мажоре говорить не приходится, поскольку в субботу по расписанию выполняется всего один рейс — Семей-Алматы. Вот его-то и пришлось отменить», — пояснила она.

По словам сотрудницы аэропорта, информация об этом была воспринята пассажирами «достаточно спокойно, и они мирно разъехались по домам». Как только взлетная полоса подсохнет и сможет выполнять свои функции, пассажиры получат уведомления и продолжат путешествие.