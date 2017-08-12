Казахстанские военнослужащие завоевали 2-е место в конкурсе «Страж порядка» на Армейских международных играх

Астана. 12 августа. КазТАГ — Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана завоевали 2-е место в конкурсе «Страж порядка» на Армейских международных играх, сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

Как отмечается, конкурс, прошедший на подмосковном полигоне Алабино, состоял из 4-х этапов и включал стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием служебных автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград. В течение нескольких дней военнослужащие демонстрировали профессиональное мастерство и умение действовать в экстремальных ситуациях.

«На этапе «Огневой рубеж» лучшим стал Аскар Онер, в итоге получивший приз как лучший военный полицейский. На этапе «Преодоление полосы препятствий» победу одержал лейтенант Султан Баймуханбетов. По результатам этапа «Гонка патрульного наряда» 2-е место занял расчет в составе старшего лейтенанта Есбола Канлибаева, лейтенанта Мади Мукажанова, младшего сержанта Серика Жусанова и ефрейтора Рината Тусупова», — говорится в распространенном в субботу сообщении.

Напомним, конкурс «Страж порядка» проводился в рамках Армейских международных игр впервые.