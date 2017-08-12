Инвалид-колясочник в Талдыкоргане обвиняется в заготовке марихуаны

Талдыкорган. 12 августа. КазТАГ — Сотрудники полиции Талдыкоргана изъяли почти 25 кг марихуаны у 47-летнего инвалида I группы, передает корреспондент КазТАГ.

По показаниям задержанного мужчины, он собственноручно растил и хранил марихуану якобы для личного употребления.

«По факту незаконного хранения наркотических средств в особо крупном размере начато уголовное расследование, предусмотренное ст.296 ч.4 УК РК. Изъятые наркотики приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств», — отметил представитель ДВД области Кобейхан Нурахмет.

В областной полиции отметили, что крупная партия марихуаны изъята также в Жамбылском районе, где на обочине автодороги близ с. Танбалы оперативники управления по борьбе с наркобизнесом наткнулись на автомашину Audi 80, в которой обнаружены картонные коробки с марихуаной общим весом около 115 кг.

«Автомашина оказалась брошенной и находилась в неисправном состоянии. При проверке по специальной базе удалось установить, что машина из Северного Казахстана, которая в течение последних месяцев была неоднократно перепродана», — добавил К.Нурахмет.