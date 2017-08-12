Президент Казахстана соболезнует народу Египта в связи с железнодорожной катастрофой

Астана. 12 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования главе Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, сообщила пресс-служба президента РК.

«Глава государства с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате крушения поезда вблизи города Александрия», — говорится в сообщении на сайте Акорды в субботу.

«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как сообщалось в СМИ, 2 пассажирских поезда столкнулись утром 11 августа рядом со станцией Абис в пригороде Александрии. Следовавший из Каира в Александрию состав на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. По последним данным, 36 человек погибли, 135 пострадали.