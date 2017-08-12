Кратковременные дожди и грозы, местами с градом, ожидаются в субботу на большей части Казахстана

Астана. 12 августа. КазТАГ – Кратковременные дожди и грозы ожидаются в субботу на большей части Казахстана; местами возможны град, шквалистый ветер, туманы, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, +19+21.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный 3-8 м/с, +22+24.

В Акмолинской области синоптики прогнозируют утром местами туман, днем – кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, шквал, возможен град, +18+23. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях местами небольшие кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +15+20 и +18+23; в Северо-Казахстанской области утром местами туман, днем возможен град, шквал. В Павлодарской области утром местами туманы, днем возможны дожди, ветер 15-20 м/с, +13+18.

На территории Карагандинской области днем осадков не ожидается, возможно усиление ветра до 15-20 м/с, утром местами туман, +15+20. В Восточно-Казахстанской области местами кратковременные дожди, грозы, град, шквал, ветер 15-20 м/с с порывами до 23-28 м/с, в отдельных районах туман, +23+28, местами понижение температуры до +13+18.

В Жамбылской области местами дожди, грозы, град, шквал, ветер 15-20 м/с с порывами 23-28 м/с, в отдельных районах туман, +20+25. В Южно-Казахстанской и Кызылординской областях днем осадков не ожидается, возможно усиление ветра до 15-20 м/с, температура воздуха днем +25+30; в Южно-Казахстанской области возможен град, шквал. В Алматинской области местами дожди, грозы, град, возможно усиление ветра до 18-23 м/с, +22+27.

В Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях сохраняется погода без осадков, +32+37, +28+33 и +25+30 соответственно. На территории Актюбинской области небольшие кратковременные дожди с грозами, ветер 15-20 м/с, +23+28.

В Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие трое суток на реках юга, юго-востока и востока страны будут наблюдаться колебания водности.