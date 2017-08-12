«Нефтехимик» досрочно выиграл кубок президента Казахстана по хоккею

Алматы. 12 августа. КазТАГ — Нижнекамский «Нефтехимик» досрочно победил на кубке президента Казахстана по хоккею, сообщают российские СМИ.

Соревнования проходят в Астане. «Нефтехимик» сыграл 5 матчей, одержав 4 победы (одну в овертайме) и потерпев 1 поражение. Нижнекамцы набрали 11 очков.

Астанинский «Барыс» после победы над челябинским «Трактором» набрал 8 очков в 4-х матчах. В субботу в заключительный день соревнований «Барыс» сыграет с владивостокским «Адмиралом».

«Клуб из Астаны может сравняться по очкам с «Нефтехимиком» в случае победы, но нижнекамская команда будет выше в таблице по показателю личных встреч. «Нефтехимик» обыграл «Барыс» со счетом 2:1», — говорится в сообщении ТАСС.

Кубок президента Казахстана проводится с 2010 года. Четыре раза победителем турнира становился «Барыс», по разу — санкт-петербургский СКА, «Авангард» и новокузнецкий «Металлург».