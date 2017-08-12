Пешеход погиб под колесами автомобиля в Алматы

Алматы. 12 августа. КазТАГ — Наезд на пешехода произошел около 03.00 в субботу по Северному кольцу, на пересечении с ул. Победы, сообщил корреспондент КазТАГ.

Водитель автомашины марки Toyota Mark2 следовал по Северному кольцу в восточном направлении. ДТП произошло на пешеходном переходе со светофором.

Со слов водителя, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Водитель Toyota не успел среагировать и совершил наезд.

От полученных травм 30-летний пешеход скончался на месте.