Первый фестиваль национальных видов спорта стран СНГ открывается в Ульяновске

Алматы. 12 августа. КазТАГ — Первый международный фестиваль национальных видов спорта стран СНГ открывается в субботу в Ульяновске, сообщает ТАСС.

Как отмечается, фестиваль продлится до 16 августа, в нем примут участие порядка 350 спортсменов из 10 стран.

«Вместе с церемонией открытия фестиваль соберет порядка 30-40 тыс. зрителей. Главной площадкой для проведения соревнований станет ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена», где есть возможность установки дополнительных трибун», — сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин.

За 3 дня фестиваля, соревновательная программа которого начнется 13 августа, будет разыграно около 90 комплектов наград. Участники будут состязаться в 10 видах спорта: перетягивании каната, самбо, борьбе на поясах, гиревом спорте, стрельбе из лука, хоккее с мячом, мас-рестлинге, городошном спорте, шашках и лапте.