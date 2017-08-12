Транспортный полицейский из Казахстана завоевал «серебро» на всемирных играх в США

Астана. 12 августа. КазТАГ — На всемирных играх среди полицейских по грэпплингу в Лос-Анджелесе в субботу сотрудник ДВД на транспорте МВД РК подполковник полиции Талгат Кожабаев завоевал серебряную медаль, сообщила пресс-служба ДВД на транспорте.

Как уточняется, казахстанский полицейский занял II место в весовой категории 125 кг. В мировом чемпионате участвовали 67 стран. По результатам поединка I место было присвоено России, а III место — США.

Кроме того, 11 августа на всемирных играх среди полицейских по дзюдо Т. Кожабаев занял III место в весовой категории свыше 100 кг и завоевал бронзовую медаль.

Т. Кожабаев является мастером спорта международного уровня, трехкратным чемпионом мира среди силовых структур, неоднократным чемпионом по казак күресі, самбо и дзюдо. В органах внутренних дел он работает более 10 лет, является начальником управления специальной подготовки ДВД на транспорте.

Напомним, с 10 по 16 августа в Лос-Анджелесе проходят всемирные игры полицейских и пожарных, в которых принимают участие более 8 тыс. представителей правоохранительных органов из 67 стран.

Грэпплинг — вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.