Моряки ВМС Казахстана заняли 3-е место в конкурсе «Кубок моря»

Астана. 12 августа. КазТАГ — Военнослужащие Военно-морских сил (ВМС) Казахстана заняли третье место в международном конкурсе «Кубок моря», сообщила пресс-служба министерства обороны РК.

«Военнослужащие ВМС Казахстана заняли третье место в международном конкурсе «Кубок моря», который проходил в Каспийской акватории Азербайджанской Республики. По итогам конкурса первое место завоевали команды России и Азербайджана, на втором — военные моряки Ирана», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, что в конкурсе приняли участие экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Сарыарка» и «Казахстан», которые были отобраны комиссией управления главнокомандующего ВМС с проведением состязаний, где основным кораблем определен ракетно-артиллерийский корабль «Сарыарка» и резервным кораблем — «Казахстан».

Международный конкурс по морской выучке «Кубок моря-2017» состоял из трех этапов: первый – применение вооружения корабля по предназначению, второй – соревнование по борьбе за живучесть корабля и третий – соревнование по морской выучке и спасательной подготовке.

«Основные цели международного конкурса – укрепление международного военного и военно-технического сотрудничества, повышение престижа военной службы, повышение уровня профессиональной выучки участников, развитие состязательности», — напомнили в минобороны.