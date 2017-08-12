В ВКО оправдали полицейских, обвиненных в пытках подозреваемых

Усть-Каменогорск. 12 августа. КазТАГ – Апелляционная коллегия Восточно-Казахстанского областного суда признала невиновными пятерых сотрудников Ульбинского отдела полиции УВД Усть-Каменогорска, которым было предъявлено обвинение в пытках, сообщил председатель суда Нурлан Каирбеков.

«Приговор суда №2 Усть-Каменогорска от 1 июля 2017 года в отношении Армана Смагулова, Ерика Ильясова, Аманжола Кабдулланова, Алмаза Кадылбекова и Кайрата Булкенова отменить с вынесением нового приговора. Признать сотрудников УОП УВД Усть-Каменогорска невиновными в пытках, оправдать их за недоказанностью, уголовное дело прекратить и из-под стражи их немедленно освободить», — зачитал приговор Н.Каирбеков.

Выступавшая в суде первой инстанции в роли обвинителя прокуратура на апелляционных слушаниях попросила отменить приговор за недоказанностью.

Отметим, что потерпевший приговором суда остался недоволен, а родственники и сослуживцы полицейских считают его справедливым.

Напомним, суд над 5 сотрудниками Ульбинского отдела полиции УВД Усть-Каменогорска вызвал большой общественный резонанс.

1 июля 2017 года суд Усть-Каменогорска признал пятерых полицейских виновными в том, что они пытали подозреваемого в грабеже. Якобы ему надевали на голову пакет и душили, в результате чего он несколько раз терял сознание. Расследование вел спецпрокурор.

После оглашения обвинительного приговора судом первой инстанции десятки полицейских собрались у входа в прокуратуру ВКО, выражая свое возмущение. Руководство ДВД ВКО в тот день комментировать ситуацию отказалось, однако коллеги и родственники осужденных полицейских обещали бороться за своих родных и сослуживцев до конца. Они требовали пересмотра дела.