Сильный ветер ожидается в 4-х регионах Казахстана 13 августа

Астана. 12 августа. КазТАГ — Сильный ветер до 20 м/с ожидается в 4-х регионах Казахстана 13 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«13 августа днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

«13 августа местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с», — указано в сообщении.

Кроме того, в 2-х регионах синоптики прогнозируют грозы.

«13 августа в Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер ночью местами, днем порывы 15-20 м/с», — предупредили в РГП «Казгидромет».

В Актюбинской области 13 августа местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра 18 м/с. В Актобе предстоящей ночью пройдет гроза.