Алматы. 12 августа. КазТАГ — Пригородные поезда из Алматы в Капшагай и Узынагаш будут курсировать с 15 августа, сообщили в алматинском акимате.

«Ежедневно на работу в мегаполис из прилегающих поселков прибывает почти полмиллиона человек, заезжает свыше 200 тыс. автомобилей. Глубокая экономическая связь области и города налицо, и вопрос участия в создании транспортной обеспеченности пригородных районов и Капшагая закономерен. Заезд такого количества автомобилей негативно влияет на транспортную загруженность, экологическую обстановку города», — отметили в пресс-службе акимата Алматы.

«Для решения данной проблемы городские власти запланировали запуск пригородных сообщений города Алматы по предложению акимов Жамбылского района и города Капшагая, по маршрутам «Алматы-1 – Узынагаш – Алматы-1» и «Алматы-1 – Капшагай – Алматы-1», — пояснили в пресс-службе.

Как уточнили в городской администрации, по капшагайскому направлению протяженность маршрута составляет 71 км, планируется использовать 6 вагонов, среднее время в пути – 1,5 часа. Обслуживание будет осуществляться ежедневно, 2 раза в день туда и обратно.

По узынагашскому направлению протяженность составляет 37 км, на этом маршруте планируется использовать 9 вагонов, среднее время в пути – также 1,5 часа, с ежедневным курсированием поездов 2 раза в день туда и обратно.

Как сообщили в акимате, стоимость проезда составит Т80, уже выделены средства на субсидирование этого тарифа.

«Субсидирование данных маршрутов позволит обеспечить доступный тариф для населения, который, в свою очередь, составит конкуренцию для нелегальных извозчиков, занимающихся автомобильными перевозками пассажиров», — утверждают в акимате.

В перспективе вагоны маршрутов планируется оборудовать терминалами оплаты «Оңай», и пассажиры смогут осуществлять проход посредством транспортных карт, минуя очереди в кассы.