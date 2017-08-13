Казахстан занял III место в неофициальном медальном зачете на АрМИ-2017

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Алматы. 13 августа. КазТАГ – Церемония закрытия Армейских международных игр-2017 завершилась в субботу вечером в подмосковном Алабино праздничным концертом и салютом, сообщают российские СМИ.

«По результатам Армейских международных игр-2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: первое место — Российская Федерация, второе место — Китайская Народная Республика, третье место — Республика Казахстан», — приводит информацию минобороны РФ агентство ТАСС.

В десятку лидеров также вошли Беларусь, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран.

Российские военные заняли первые места в 19 конкурсах, китайские — в семи, казахстанские — в трех. Всего для награждения участников игр в 28 конкурсах подготовили более 2,5 тыс. медалей.

Как сообщалось, армейские игры в этом году проводились на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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